В ГИБДД предупредили об особо опасной ситуации на алтайских дорогах

Ведомство призывает пешеходов быть максимально бдительными и соблюдать правила поведения на дорогах и тротуарах.
- Перед выходом на проезжую часть остановитесь и убедитесь, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
- При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движущемуся транспорту;
- Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
- Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.
Водителей так же просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только в отсутствии встречного транспорта.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Ранее, 8 ноября, автомобиль сбил пешехода на улице Советской Армии в Барнауле.