В ГИБДД предупредили об особо опасной ситуации на алтайских дорогах

9 ноября в Алтайском крае ожидается дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГИБДД по Алтайскому краю выступила с обращением к водителям и пешеходам.

Ведомство призывает пешеходов быть максимально бдительными и соблюдать правила поведения на дорогах и тротуарах.

Перед выходом на проезжую часть остановитесь и убедитесь , что транспорта нет , а если есть , то водитель вас видит и пропускает;

что транспорта нет а если есть то водитель вас видит и пропускает; При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движущемуся транспорту;

Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;

Помните , что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии , а особенно в условии гололеда , значительно увеличивается.

Водителей так же просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только в отсутствии встречного транспорта.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Ранее, 8 ноября, автомобиль сбил пешехода на улице Советской Армии в Барнауле.