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Автоновости

В ГИБДД предупредили об особо опасной ситуации на алтайских дорогах

9 ноября в Алтайском крае ожидается дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГИБДД по Алтайскому краю выступила с обращением к водителям и пешеходам.

Гололед.
Гололед.
Михаил Хаустов

Ведомство призывает пешеходов быть максимально бдительными и соблюдать правила поведения на дорогах и тротуарах.

  • Перед выходом на проезжую часть остановитесь и убедитесь, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
  • При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движущемуся транспорту;
  • Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
  • Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.

Водителей так же просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только в отсутствии встречного транспорта.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Ранее, 8 ноября, автомобиль сбил пешехода на улице Советской Армии в Барнауле.

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