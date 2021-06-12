В ГИБДД придумали новую уловку против водителей-нарушителей

Сотрудники ГИБДД будут отслеживать разговоры по телефону при скрытом надзоре визуально. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, как сотрудники Госавтоинспекции при скрытом надзоре будут отслеживать водителей, разговаривающих по телефону.

Согласно проекту приказа МВД РФ, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Ранее стало известно, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч.