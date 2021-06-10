Глава ГИБДД резко высказался против снижения скорости в городах до 30 километров в час

МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч, cообщает РИА Новости.

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — сказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, люди, которые предлагают снизить скорость в городах, думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов, пишет polit.ru.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин поддержал инициативу снизить скорость движения транспорта на улицах городов с 60 до 30 километров в час.

«Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но опять же у нас все равняется через „нештрафуемый“ порог, говорим 30, а в голове — 50 километров в час», — сказал представитель ГИБДД.

И добавил, что ограничивать скорость нужно индивидуально для каждой улицы, предварительно проведя ревизию дорожных сетей в городах России.

Ранее гаишникам запретили прятаться в кустах. Согласно проекту приказа МВД о порядке надзора за соблюдением правил дорожного движения, госавтоинспектор и машина всегда должны быть в зоне видимости водителей.