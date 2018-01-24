В ГИБДД задумались о переэкзаменовке водителей при переоформлении прав

При замене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, отметил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он уточнил, что речь идет только о теоретической части экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил изданию, что ведомство получило предложения. "Мы работаем с этим документом. Естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", — указал Кузин.

Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом допускается совершить только две ошибки. За каждую из них нужно безошибочно ответить на пять дополнительных вопросов.

Автошколы предлагают также ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье позволяет сесть за руль. Хотя срок действия таких справок с января сокращен до года, их наличие проверяют раз в десять лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно.

Автошколы предлагают обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие, указано в резолюции Союза автошкол, пишет znak.com.

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