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Автоновости

В 2020 году с водителей взыскали миллиардные суммы штрафов

В 2020 году судебные приставы взыскали с российских водителей 14, 5 млрд рублей неоплаченных штрафов.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Отмечается, что в стране ежемесячно в России возбуждается около 200 тысяч исполнительных производств, а за весь прошлый год приставы возбудили 24,8 млн исков о взыскании штрафов ГИБДД.

При этом взыскать удается 75% штрафов, которые водители «забыли» оплатить, пишет auto.mail.ru.

Для розыска должников судебные приставы используют уличные камеры и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Также они проводят совместные рейды с ГИБДД.

Ранее стало известно, что Минтранс пересмотрит новые требования по проведению техосмотра автомобилей.

Ведомство прорабатывает вопрос увеличения показателей погрешности системы ГЛОНАСС не более 15 метров по координатным осям при фотосъемке процесса.

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