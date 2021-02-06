В 2020 году с водителей взыскали миллиардные суммы штрафов

Отмечается, что в стране ежемесячно в России возбуждается около 200 тысяч исполнительных производств, а за весь прошлый год приставы возбудили 24,8 млн исков о взыскании штрафов ГИБДД.
При этом взыскать удается 75% штрафов, которые водители «забыли» оплатить, пишет auto.mail.ru.
Для розыска должников судебные приставы используют уличные камеры и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Также они проводят совместные рейды с ГИБДД.
Ранее стало известно, что Минтранс пересмотрит новые требования по проведению техосмотра автомобилей.
Ведомство прорабатывает вопрос увеличения показателей погрешности системы ГЛОНАСС не более 15 метров по координатным осям при фотосъемке процесса.