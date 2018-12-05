В Госдуме предложили отменить налог на старые и дешевые автомобили

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Сейчас доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых, заявил депутат.

«В силу невысокого уровня благосостояния большинства нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает 10 лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — пояснил он.

По мнению депутата, расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, «не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости».

Депутат попросил главу Минпромторга дать оценку этим предложениям и проанализировать возможность их реализации.

Ранее сообщалось. что в России существенно подорожали новые автомобили. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 10 месяцев с начала года достигла 1,42 млн рублей. Это на 7% больше, чем в январе—октябре 2017 года.