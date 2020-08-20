В Госдуме предложили отменить один налог

Предложение внес член думского комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев, сообщает РИА Новости.
Законопроект подразумевает внесение поправок в Налоговый кодекс. Барышев напомнил — за отмену транспортного налога неоднократно высказывались в Кремле, предлагая возмещать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо.
«Отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.
Подобная инициатива уже предлагалась в августе, тогда ее продвигал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, пишет Lenta.ru. Свое предложение Власов направил министру финансов Антону Силуанову.
До него отменить сборы за машины, которыми не пользуются более полугода, предлагал единоросс Евгений Федоров. Их владельцам предлагалось предоставить право временно приостанавливать регистрацию транспортного средства.