Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В Госдуме предложили отменить один налог

В Госдуму внесен законопроект об отмене в России одного из налогов с 2021 года. Речь идет о сборах на транспорт.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Предложение внес член думского комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев, сообщает РИА Новости.

Законопроект подразумевает внесение поправок в Налоговый кодекс. Барышев напомнил — за отмену транспортного налога неоднократно высказывались в Кремле, предлагая возмещать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо.

«Отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.

Подобная инициатива уже предлагалась в августе, тогда ее продвигал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, пишет Lenta.ru. Свое предложение Власов направил министру финансов Антону Силуанову.

До него отменить сборы за машины, которыми не пользуются более полугода, предлагал единоросс Евгений Федоров. Их владельцам предлагалось предоставить право временно приостанавливать регистрацию транспортного средства.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость