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14 августа
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Автоновости

В Госдуме рассказали, какие машины будут запрещать к эксплуатации из-за «срока годности»

Рекомендация отказаться от эксплуатации старых машин не касается личного автотранспорта, рассказали в Госдуме, сообщает «РГ». Замена автомобилей будет проводиться из экологических соображений.

Автомобиль.
Автомобиль.
Михаил Хаустов

Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина объяснила, что никто не собирается запрещать эксплуатацию частных авто из-за того, что они выработали ресурс.

Этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта «Экология», речь шла о проблеме чистого воздуха. В итоге были разработаны рекомендации правительству, в числе которых — повышение налогов на экологически грязные автомобили и разработка программы по ускоренной замене таких автомобилей на более современные.

«Самое главное, что речь идет только о коммерческом транспорте. О личном транспорте речь не идет. Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу», — говорит Когогина.

В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

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