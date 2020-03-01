В Индустриальном районе Барнаула насмерть сбили пешехода

Происшествие случилось около 21:30 в районе шиномонтажной мастерской.
Водитель с места происшествия скрылся. Автомобиль ищут, марка и его приметы устанавливаются.
Напомним, что 29 февраля в Барнауле на улице Малахова случилась массовая авария.
Вечером 29 февраля в Барнауле на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской машина сбила мужчину, он скончался на месте, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось около 21:30 в районе шиномонтажной мастерской.
Водитель с места происшествия скрылся. Автомобиль ищут, марка и его приметы устанавливаются.
Напомним, что 29 февраля в Барнауле на улице Малахова случилась массовая авария.
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