Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Индустриальном районе Барнаула насмерть сбили пешехода

Вечером 29 февраля в Барнауле на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской машина сбила мужчину, он скончался на месте, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле на улице Власихинской насмерть сбили пешехода
В Барнауле на улице Власихинской насмерть сбили пешехода
vk.com/barneos22

Происшествие случилось около 21:30 в районе шиномонтажной мастерской.

Водитель с места происшествия скрылся. Автомобиль ищут, марка и его приметы устанавливаются.

Напомним, что 29 февраля в Барнауле на улице Малахова случилась массовая авария.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость