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В мэрии заявили, что на месте ДТП с автобусом в Барнауле дорога была в нормальном состоянии

В Барнауле 20 декабря прошло совещание рабочей группы по анализу ДТП с участием пассажирского автобуса. В ГИБДД отметили, что дорожное полотно на момент аварии было в нормальном состоянии, пишет официальный сайт города.

Авария в Барнауле 19 декабря 2018 года.
Авария в Барнауле 19 декабря 2018 года.
ВК, Barnaul22

Начальник отделения технического надзора УМВД России по Барнаулу Дмитрий Бобров сообщил, что сейчас проводят дознание. Сотрудники ГИБДД изучают все обстоятельства происшествия, записи с камер фотовидеофиксации.

Дмитрий Бобров также отметил, что в городе нередки ДТП с участием водителей пассажироперевозящих предприятий.

Всем пассажироперевозящим компаниям рекомендовали мобилизовать сотрудников, провести дополнительную работу с водителями.

Происшествие держит на личном контроле глава города Сергей Дугин. Ему ежечасно докладывают о том, как чувствуют себя пострадавшие, как развивается ситуация, — сообщают в мэрии.

Напомним, 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали 20 человек.

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