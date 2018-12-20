В мэрии заявили, что на месте ДТП с автобусом в Барнауле дорога была в нормальном состоянии

Начальник отделения технического надзора УМВД России по Барнаулу Дмитрий Бобров сообщил, что сейчас проводят дознание. Сотрудники ГИБДД изучают все обстоятельства происшествия, записи с камер фотовидеофиксации.
Дмитрий Бобров также отметил, что в городе нередки ДТП с участием водителей пассажироперевозящих предприятий.
Всем пассажироперевозящим компаниям рекомендовали мобилизовать сотрудников, провести дополнительную работу с водителями.
Происшествие держит на личном контроле глава города Сергей Дугин. Ему ежечасно докладывают о том, как чувствуют себя пострадавшие, как развивается ситуация, — сообщают в мэрии.
Напомним, 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали 20 человек.