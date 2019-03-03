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Автоновости

В Москве в одном месте столкнулись 38 автомобилей

На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщает РИА Новости.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Разбитые машины блокировали 2 из 5 полос. В результате аварии пострадали два человека, сообщил источник агентства городских новостей «Москва».

Телеканал «360» передал со ссылкой на ГИБДД, что был не одно ДТП, а целая серия аварий. «Полиция подъезжала и скорая. Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то», — приводит телеканал слова очевидца ДТП.

Отметим, что в Алтайском крае 3 марта также произошел всплеск аварийности. В ГИБДД отметили, что из-за дневных оттепелей и ночных морозов на проезжей части образовалась наледь. В инспекции призывают водителей учитывать это и вести автомобили осторожно.

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