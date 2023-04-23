23 апреля
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Автоновости

В МВД добавили новые задания в экзамен на водительские права

МВД внесло изменения в билеты теоретического экзамена на водительские права. Об этом сообщает ТАСС.

ГУ МВД России по Алтайскому краю.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Рита Перегудова

В частности в экзамен включили вопрос о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В МВД пояснили, что необходимость в правках в экзамене появилась в связи с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта.

«Поправки коснулись применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором», — сообщают в издании.

Ранее гаишники пригрозили более 70 самокатчикам штрафами за нарушение ПДД.

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