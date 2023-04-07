Гаишники пригрозили более 70 самокатчикам штрафами за нарушение ПДД

Рейд по средствам индивидуальной мобильности (СИМ) прошел в Барнауле 6 апреля, сообщает Госавтоинспекция города.

На проверку выдвинулись 11 дополнительных экипажей ДПС.

Всего инспекторы выявили 67 нарушений ПДД пешеходами, 28 нарушений несовершеннолетними, не достигшими 16 лет, и 4 нарушения лицами, управляющими СИМ.

Также сотрудники ГИБДД провели 74 профилактические беседы с водителями средств индивидуальной мобильности о соблюдении правил дорожного движения.

В ведомстве напоминают, что нарушение ПДД на СИМ влечет за собой штраф в размере 800 рублей. А если нарушение будет в состоянии алкогольного опьянения — от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее прокат электросамокатов вновь открыли в Барнауле. Altapress.ru рассказывал, какие новые правила нужно соблюдать и что влечет за собой их нарушение.

При этом в Барнауле уже успели заснять юных нарушителей, гоняющих на электросамокате по проезжей части.