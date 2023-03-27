Кикшеринг или по-другому прокат электросамокатов вернулся на улицы города с наступлением весны. Это заметили и даже успели опробовать барнаульцы в минувшие выходные. О том, как теперь нужно пользоваться кикшерингом и не нарваться на штраф — напоминает altapress.ru.

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — такой термин недавно появился в ПДД. К нему в том числе относятся электросамокаты.

Водителя СИМ с 1 марта больше не приравнивают к пешеходу.

Где можно кататься?

Ездить на электросамокате можно, во-первых, на велосипедных дорожках. Но приоритет остается у велосипедистов.

Во-вторых, можно кататься на тротуарах и пешеходных зонах, но только если СИМ не тяжелее 35 кг.

И в-третьих, можно ездить по правой стороне или обочине проезжей части, подчиняясь сигналам светофора, знакам и регулировщикам.

Где и как ездить нельзя?

Кататься запрещено по автомагистралям, а также в местах, где не предусмотрено движение на велосипеде. Кроме того, ездить нельзя по пешеходным дорожкам и тротуарам, если СИМ весит больше 35 кг.

В пешеходной зоне скорость не должна превышать 25 км/час. На проезжей части — 60 км/час.

Детям младше семи лет самокатом можно пользоваться только в присутствии взрослого. А до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть.

Также теперь запрещено управлять электросамокатами в нетрезвом виде. За это грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Ранее стал известен полный список изменений, которые затронули жизнь россиян с 1 марта.