27 марта
﻿
Жизнь

Прокат электросамокатов вновь открыли в Барнауле. Какие новые правила нужно соблюдать

Кикшеринг или по-другому прокат электросамокатов вернулся на улицы города с наступлением весны. Это заметили и даже успели опробовать барнаульцы в минувшие выходные. О том, как теперь нужно пользоваться кикшерингом и не нарваться на штраф — напоминает altapress.ru.

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — такой термин недавно появился в ПДД. К нему в том числе относятся электросамокаты.

Водителя СИМ с 1 марта больше не приравнивают к пешеходу.

Где можно кататься?

Ездить на электросамокате можно, во-первых, на велосипедных дорожках. Но приоритет остается у велосипедистов.

Во-вторых, можно кататься на тротуарах и пешеходных зонах, но только если СИМ не тяжелее 35 кг.

И в-третьих, можно ездить по правой стороне или обочине проезжей части, подчиняясь сигналам светофора, знакам и регулировщикам.

Где и как ездить нельзя?

Кататься запрещено по автомагистралям, а также в местах, где не предусмотрено движение на велосипеде. Кроме того, ездить нельзя по пешеходным дорожкам и тротуарам, если СИМ весит больше 35 кг.

В пешеходной зоне скорость не должна превышать 25 км/час. На проезжей части — 60 км/час.

Детям младше семи лет самокатом можно пользоваться только в присутствии взрослого. А до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть.

Также теперь запрещено управлять электросамокатами в нетрезвом виде. За это грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Ранее стал известен полный список изменений, которые затронули жизнь россиян с 1 марта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость