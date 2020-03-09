В Новосибирске женщин поздравили с 8 марта автомобильным флэшмобом

Всего в акции было задействовано 56 машин, видео размещено на страничке «ВКонтакте» городской службы эвакуации «АСТ-54». Расстановку машин снимали сверху на видео.
Напомним, что оригинальное поздравление сделали и сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю. Они поздравили жительниц региона с Международным женским днем на набережной Оби.
Сотрудники ведомства в три ряда легли на склоне Нагорного парка, сложив таким образом фигуры: «С», «8» и «МАРТА!».
Сверху — знаменитые буквы «БАРНАУЛ», снизу — вытоптанный в снегу цветочек с шестью лепестками.