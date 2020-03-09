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Автоновости

В Новосибирске женщин поздравили с 8 марта автомобильным флэшмобом

Мужчины-автолюбители из Новосибирска поздравили своих любимых с Международным женским днем, составив из машин надпись «8 марта». Действо происходило возле гипермаркета «Лента».

Тюльпаны
Тюльпаны
ССО

Всего в акции было задействовано 56 машин, видео размещено на страничке «ВКонтакте» городской службы эвакуации «АСТ-54». Расстановку машин снимали сверху на видео.

Напомним, что оригинальное поздравление сделали и сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю. Они поздравили жительниц региона с Международным женским днем на набережной Оби.

Сотрудники ведомства в три ряда легли на склоне Нагорного парка, сложив таким образом фигуры: «С», «8» и «МАРТА!».

Сверху — знаменитые буквы «БАРНАУЛ», снизу — вытоптанный в снегу цветочек с шестью лепестками.

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