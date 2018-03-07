В предпраздничный день центр Барнаула встал в серьезных пробках

Пробки образовались на пересечении пр. Красноармейском и ул. Партизанской, пр. Строителей и ул. Челюскинцев, ул. Молодежной и пр. Красноармейском, а также на пр. Строителей около кинотеатра "Мир" и ТРЦ "Галактика" и на участке Социалистического проспекта.

На улице Партизанской и пр. Строителей движение стоит в обе стороны.

Ранее alatpress.ru писал, что в Барнауле и на алтайских трассах 7 марта произошло несколько ДТП.

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