Автоновости

В предпраздничный день центр Барнаула встал в серьезных пробках

Вчера, 15:59.
Автоновости

В центре Барнаула 7 марта образовались серьезные автомобильные заторы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на некоторых улицах автомобили едут со скоростью 3-7 км/ч.

Пробки в Барнауле 7 марта.
Пробки в Барнауле 7 марта. Фото : Скрин с сайта.

Пробки образовались на пересечении пр. Красноармейском и ул. Партизанской, пр. Строителей и ул. Челюскинцев, ул. Молодежной и пр. Красноармейском, а также на пр. Строителей около кинотеатра "Мир" и ТРЦ "Галактика" и на участке Социалистического проспекта. 

На улице Партизанской и пр. Строителей движение стоит в обе стороны. 

Ранее alatpress.ru писал, что в Барнауле и на алтайских трассах 7 марта произошло несколько ДТП. 

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