В Барнауле в жестком столкновении двух маршруток пострадали 9 человек

ДТП произошло около 9 утра на пересечении Сухэ-Батора и Георгиева. По предварительной информации, помощь медикам потребовалась 9 людям.

На месте аварии работают несколько бригад скорой помощи, МЧС и полицейские.

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