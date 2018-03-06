В Барнауле водитель Nissan пострадал в жестком столкновении с грузовиком

ДТП произошло в 00:38 на проспекте Космонавтов,12/2. По предварительной информации, автомобиль Nissan Sunny под управлением 22-летнего водителя выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF.

В результате ДТП водитель Nissan получил различные травмы, его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД призывают водителей быть осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Напомним, в эту же ночь в Барнауле автомобиль Hyundai Tucson врезался в дерево, водитель скончался.

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