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Автоновости

В районе Речного вокзала в Барнауле появится светофор

На пересечении пр. Ленина с Правобережным трактом в Барнауле, на правостороннем съезде дорожники устанавливают светофор, сообщили в мэрии.

Установка светофора на Речном вокзале в Барнауле.
Установка светофора на Речном вокзале в Барнауле.
barnaul.org

Светофор там нужен для более безопасного и комфортного проезда, считают в дорожном комитете.

Аварийность на этом участке повысилась из-за закрытия на реконструкцию Старого моста.

«Это последний светофорный объект, установленный в текущем году, планы по установкам на 2021 год будут сформированы по итогам обращений граждан и доведенного финансирования», — добавил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин.

Установка светофора на Речном вокзале в Барнауле.
Установка светофора на Речном вокзале в Барнауле.
barnaul.org

Светофоры уже установили на пр. Строителей — ул. Деповская, ул. Никитина — ул. Максима Горького, ул. Попова — ул. Трактовая, ул. Попова, 181б (Тейси), ул. Малахова — ул. Взлетная, ул. Сиреневая — ул.Балтийская.

До конца года в Барнауле появятся 11 новых светофоров. На это ушло 13 млн рублей.

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