В районе Речного вокзала в Барнауле появится светофор

Светофор там нужен для более безопасного и комфортного проезда, считают в дорожном комитете.
Аварийность на этом участке повысилась из-за закрытия на реконструкцию Старого моста.
«Это последний светофорный объект, установленный в текущем году, планы по установкам на 2021 год будут сформированы по итогам обращений граждан и доведенного финансирования», — добавил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин.
Светофоры уже установили на пр. Строителей — ул. Деповская, ул. Никитина — ул. Максима Горького, ул. Попова — ул. Трактовая, ул. Попова, 181б (Тейси), ул. Малахова — ул. Взлетная, ул. Сиреневая — ул.Балтийская.
До конца года в Барнауле появятся 11 новых светофоров. На это ушло 13 млн рублей.