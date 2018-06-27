В России подорожают автомобили

Среди причин — ослабление рубля, повышение стоимости комплектующих, а также снижение спроса.

Совместное предприятие General Motors и "АвтоВАЗа" с 1 июля рекомендовало поднять розничные цены на Chevrolet Niva на 15-17 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). Теперь самую доступную модель можно будет купить за 623 тысячи рублей, а самую дорогую — за 780,5 тысячи рублей. В среднем стоимость вырастет в пределах 2,5%, сообщает RNS.

Еще одной причиной повышения цен на автомобили стало увеличение утилизационного сбора с 1 апреля. В качестве компенсации компании Volvo, Audi, Fiat, Volkswagen и Jeep подняли стоимость на свои автомобили на 60—70 тысяч рублей, пишет "Коммерсант".

По оценкам источников издания, в среднем рост цен на авто с января по май 2018 года составил порядка 3%. В Минэкономики это связывали с ослаблением позиций рубля.

Дилеры также отмечают подорожание. По их данным, цены растут в первую очередь на корейские бренды. В среднем рост составил 7—16%, отметили в компании "Максимум". Однако в "Аксель-Моторс" заявили, что на ближайшие месяцы не прогнозируют резкого повышения стоимости, лишь 1—2%, пишет ura.ru.

В мае аналитическое агентство "Автостат" провело мониторинг цен на новые легковые автомобили в России. Он показал, что в период с апреля по май подорожание коснулось 29 автопроизводителей.

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