Разбор. Насколько подорожает ОСАГО для барнаульцев

Уже летом 2018 года стоимость полиса ОСАГО вырастет. Это лишь первый этап реформы "автогражданки", которую начал Центробанк (ЦБ). Представители ведомства обещают: скоро для каждого водителя будут подбирать индивидуальный, максимально справедливый тариф. Разбираемся, как будет меняться этот вид страхования.
Да. Центробанк намерен расширить так называемый тарифный коридор. Сейчас каждая страховая компания может выбрать любую цену от 3432 до 4118 рублей. В этом коридоре компании могут конкурировать между собой по цене. Однако они говорят, что ОСАГО для них убыточно, и потому все компании используют для расчетов максимальную цену — 4118 рублей.
Предполагается, что границы тарифного коридора раздвинут на 20%. Они будут составлять 2746 — 4942 рублей. Эксперты рынка не сомневают, что большинство страховых компаний остановятся на максимальном значении.
Чтобы рассчитать стоимость полиса, страховые компании помимо базовой ставки используют ряд коэффициентов. Для каждого водителя они разные, в зависимости от места регистрации, стажа вождения, аварийности и мощности машины.
Например, сейчас для жителя Барнаула полис ОСАГО на год без ограничений (сесть за руль может любой) на машину мощностью 100-120 л.с. стоит 15,1 тыс. рублей. После расширения тарифного коридора эта сумма увеличится на 3 тыс. рублей.
Пока Центробанк опубликовал только проект указания. Точная дата, когда оно вступит в силу, неизвестна. Но зампред Центробанка Владимир Чистюхин в своей статье "ОСАГО – проблемы, тревоги и жалобы" анонсировал, что это произойдет летом 2018 года.
В пояснительной записке на сайте ЦБ говорится, что ведомство хочет таким образом решить проблемы отрасли. Среди них главная — убыточность ОСАГО для страховых компаний. Из-за этого компании не очень хотят продавать полисы автогражданки, от чего страдают автомобилисты.
Сложный вопрос. В 2017 году компании получили от российских автомобилистов 222 млрд рублей (в Алтайском крае 2,6 млрд) и выплатили 175 млрд (в крае — 1,8 млрд). Однако представители отрасли говорят, что так их финансовое положение не оценить: им нужно резервировать деньги на будущие выплаты, выдавать зарплату сотрудникам, содержать офисы и т.д. Кроме того, они жалуются на автоюристов, которые отсуживают у компаний многотысячные суммы.
Чистюхин сообщил, что ЦБ совместно с финансовым университетом провел расчеты. Они показали, что текущий тариф недостаточен и должен быть выше на 47%. Регулятор, по сути, согласился увеличить его лишь на 20%. Остальное страховщики должны компенсировать себе сами, работая более эффективно, в том числе в судах.
- С января 2019 года коэффициент бонус-малус (дает скидку за безаварийность) каждому автомобилисту будут присваивать один раз на год. Сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО, и если водитель год не страхуется, его скидка "сгорает". Со следующего года обнуления КБМ не будет.
- Первый этап реформы также предусматривает, что коэффициентов возраст-стаж будет больше. Пока 4, а будет под 50. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра - превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет - то после реформы таких градаций будет больше. Власти исходят из того, что автомобилисты, например, в 30, 45 и 60 лет ездят по разному, и существующая шкала это не учитывает).
Второй этап ЦБ предполагает объявить осенью 2018 года, чтобы изменения вступили в силу летом 2019. Регулятор продолжит менять коэффициенты таким образом, чтобы для каждого автомобилиста можно было подобрать индивидуальный тариф.
Владимир Чистюхин,
заместитель председателя Центрального банка РФ:
— Мы предполагаем установить справедливую цену ОСАГО для каждого водителя, используя принцип "каждый отвечает сам за себя". Если сегодня ставки тарифа рассчитываются для определенных категорий водителей, то в будущем будет устанавливаться индивидуальный тариф. Переход к нему произойдет не сразу, а поэтапно. В итоге каждый водитель должен будет сам отвечать за свое поведение и вождение, а перекрестное субсидирование сведется к минимуму.
Третий этап начнется не раньше середины 2020 года. Тогда речь будет идти уже о полной либерализации ОСАГО — ЦБ планирует убрать все тарифные ограничения. При свободном тарифе "автогражданки" для водителей с высокой аварийностью цена полиса может значительно вырасти, но аккуратным автовладельцам опасаться нечего, говорят представители регулятора и страховщиков.
Впрочем, Минфин ожидает, что это произойдет не раньше 2023-2025 годов, передает сайт "Российского союза автостраховщиков".
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