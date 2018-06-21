Разбор. Насколько подорожает ОСАГО для барнаульцев

1. Правда, что тарифы вырастут на 20%?

Да. Центробанк намерен расширить так называемый тарифный коридор. Сейчас каждая страховая компания может выбрать любую цену от 3432 до 4118 рублей. В этом коридоре компании могут конкурировать между собой по цене. Однако они говорят, что ОСАГО для них убыточно, и потому все компании используют для расчетов максимальную цену — 4118 рублей.

Предполагается, что границы тарифного коридора раздвинут на 20%. Они будут составлять 2746 — 4942 рублей. Эксперты рынка не сомневают, что большинство страховых компаний остановятся на максимальном значении.