В России подорожают госуслуги для автомобилистов и любителей зарубежных поездок

Российское правительство одобрило проект закона об увеличении государственной пошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей, говорится на сайте кабмина.
Тем же решением на заседании правительства было одобрено увеличение госпошлины за получение национального водительского удостоверения — с 2 до 3 тысяч рублей.
Помимо этого, правительство поддержало идею увеличить сборы за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации — услуга обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи.
В кабмине пришли к выводу, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что Минфин предлагает с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а с 2019 года — свыше 200 евро. Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.
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