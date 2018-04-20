В России подорожают госуслуги для автомобилистов и любителей зарубежных поездок

Тем же решением на заседании правительства было одобрено увеличение госпошлины за получение национального водительского удостоверения — с 2 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, правительство поддержало идею увеличить сборы за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации — услуга обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи.

В кабмине пришли к выводу, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а с 2019 года — свыше 200 евро. Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.

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