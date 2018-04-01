Новые законы: что изменилось в России с 1 апреля

С 1 апреля в России вступил в силу ряд постановлений и законов. Они затрагивают, в частности, пенсионную сферу, авторынок и порядок оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, предусмотрены новые льготные программы для граждан.
Индексация пенсий
В России проиндексируют социальные пенсии и привязанные к ним выплаты. Повышение составит 2,9% и затронет 3,9 млн человек. На эти цели из федерального бюджета выделили 10 млрд рублей. Средний размер социальной пенсии составит 9 062 рубля.
Прямые договоры
Вступил в силу закон, который позволяет потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
Собственники многоквартирных домов имеют право на общем собрании принять решение о заключении прямых договоры с РСО на отопление, вывоз мусора, поставку холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведение.
Ставки утилизационного сбора
Правительство России вводит новые ставки утилизационного сбора, которые, как ожидается, отразятся на ценах импортируемых автомобилей. Сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 л возрастет составит 33 тыс. рублей, от 1 до 2 л — до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 л — до 126 тыс. рублей.
Предусмотрен рост сборов для электромобилей и грузовых машин. Пошлина останется прежней для машин с объемом двигателя 3 л и более.
Эта мера не отразится на стоимости произведенных в России автомобилей, а импортные машины могут подорожать, если производитель решит переложить часть бремени на покупателей.
Скидка на деревянные дома
С 1 апреля по 30 ноября 2018 года россияне смогут получить льготный кредит (со скидкой в 5 процентных пунктов) на покупку деревянных домов заводского изготовления. Для этого государство выделит банкам субсидии.
Сумма кредита не должна будет превышать 3,5 млн рублей, а заемщик обязан внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости дома.
Тарифы Почты России
С 1 апреля подорожают некоторые тарифы Почты России, например по пересылке внутренней письменной корреспонденции. За отправку заказного письма весом до 20 граммов нужно будет заплатить на 5 рублей больше, чем раньше — 46 рублей. Пересылка письма с объявленной ценностью будет стоить 105 рублей (на 10 рублей больше).
Возрастет тариф на пересылку заказных бандеролей и бандеролей с объявленной ценностью. Максимальная стоимость пересылки заказной бандероли весом 100 граммов увеличится на 6 рублей.
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