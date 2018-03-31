В армию призовут тех, кто раньше был освобожден от службы

Он напомнил, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий тем из них, кто не достиг 27-лентнего возраста, отслужить в армии. "Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский.

Недавно Путин подписал еще несколько приказов по поводу военной службы. Согласно одному из них, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 128 тыс. человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее — весной 2017-го в войска направили 142 тыс. новобранцев.

Также глава государства распорядился уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

В соответствии с другим указом Путина, все срочники обязаны пройти профессиональный психологический отбор. Цель – определить профпригодность к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.

А обучение в магистратуре - больше не повод для отсрочки, считают представители власти. На последнем заседании Конституционного суда России рассматривались жалобы на подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно ему, право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется для получения высшего образования только один раз, что не позволяет обладателям диплома бакалавра получить право на отсрочку для обучения в магистратуре.

Полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева, отметила, что гражданин, который получил право на отсрочку в связи с обучением на бакалавриате, уже реализовал свое право на нее. По ее словам, дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы.

Полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов в свою очередь заявил, что обучение в магистратуре зачастую является способом избежать службы по призыву: "Обучение в магистратуре не должно предполагать в принципе отсрочку".

В поддержку конституционности оспариваемой нормы на заседании также высказались полномочный представитель Генерального прокурора РФ в КС Татьяна Васильева и советник министра юстиции РФ Мария Мельникова. Окончательное решение по делу КС примет в серии закрытых совещаний.