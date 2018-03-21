Путин объявил военные сборы 2018. Кого призовут?

Кого могут призвать на военные сборы в России?

Получить повестку на сборы может каждый российский гражданин, находящийся в запасе. Как правило, призывают тех, кто уже служил.

Самые востребованные военные профессии, по которым есть шанс повторно попасть в армию — это специалисты войск связи, ракетных войск и артиллерии, мотострелковых, береговых войск ВМФ, железнодорожных и инженерных подразделений.

Тех, кто не проходил срочную службу, тоже могут призвать на военные сборы. Согласно закону, в запас зачисляются лица, окончившие военные кафедры, освобожденные от военной службы или имевшие отсрочки от призыва до 27 лет.

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе Центрального военного округа, Минобороны пока не разглашает, сколько человек призовут и из каких регионов. Также пока не сообщается, каких воинских специальностей это коснется.

Кого не призывают на военные сборы?

На военные сборы не призывают женщин, педагогических работников, учащихся и студентов всех форм обучения, а также тех, у кого трое или более детей. Также стараются не призывать тех, кто проходил альтернативную службу из-за пацифистских убеждений или лиц, которые сумеют доказать, что не могут служить по политическим или религиозным убеждениям.

До какого возраста гражданин подлежит призыву на военные сборы?

Есть возрастные ограничения, которые зависят от присвоенного резервисту разряда.

Сколько времени занимают военные сборы?

Максимальный срок — два месяца. Военные сборы проводятся ежегодно.

Как проходят военные сборы?

В ходе сборов резервисты повышают свою квалификацию в теории. На практике они изучают новшества военной профессии.

Запасник обязательно проходит медобследование. По его результатам принимается решение — годен резервист к сборам или нет.

После медкомиссии военкомат отправляет запасников в воинские части, где их ставят на довольствие и выдают обмундирование. Кормят резервистов в солдатской столовой. Режим дня не отличается от режима солдата-срочника.

Как призывают на военные сборы?

Граждан вызывают повестками военные комиссариаты. Они вручаются лично в руки. Призываемый гражданин должен расписаться на корешке. В повестке указано когда и куда должен явиться призывник, а также причина вызова — для прохождения военных сборов.

Сколько платят за военные сборы?

Во время прохождения сборов резервистам гарантированно выплачивают средний заработок по месту работы. А Минобороны выдает денежное содержание, зависящее от должности. Для рядовых и сержантов это 2-6 тыс. рублей, а для офицеров — до 25 тыс. рублей.

Что будет, если запасник не явится в военкомат?

Уважительными причинами неявки по повестке являются:

заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в их похоронах;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Что грозит за неявку на военные сборы?

В случае неявки без уважительных причин резервиста могут доставить к месту сборов принудительно. При необходимости привлекают полицию. Полиция вправе оштрафовать нарушителя по ст. 21.5 КоАП РФ ("Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету"). Размер штрафа варьируется от 100 до 500 рублей.

Уголовной ответственности за неявку на военные сборы нет.

Как узнать, подлежу ли я призыву на военные сборы?

По вопросу призыва на военные сборы надо обратиться в отдел военного комиссариата по месту жительства (пребывания).