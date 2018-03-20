Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Владимир Путин 19 марта подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".
Срок прохождения военных сборов составит до двух месяцев, указ вступает в силу со дня подписания.
"Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — цитирует содержание указа "Федеральное агентство новостей".
Сроки проведения военных сборов согласовывают с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключением являются сроки проведения проверочных сборов, их определяет Минобороны.
В минувшем году Путин подписал указ о военных сборах для запасников в апреле.
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