Модернизированная "Мертвая рука" России напугала британских военных

Британский эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр напомнил, что российская система управления ядерным ударом "Периметр" (на западе ее называют "Мертвая рука") продолжает работать и проходить модернизацию. Система была создана в советское время в годы холодной войны и представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом.
"Существование "Мертвой руки" означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар", — отметил Блэр. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на ужасающую концепцию, система вносит большой вклад в снижение риска ядерной войны, пишет "Федеральное агентство новостей".
В то же время британский эксперт добавил, что, если "Периметр" станет уязвимым для киберпреступников, он станет серьезной угрозой для мировой безопасности, пишет Nation News.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором сообщил, что в российской армии появились новинки вооружения, против которых эффективной защиты у Соединенных Штатов нет, пишет ura.ru. В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о старте активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету — "Воевода". Путин также сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
В Минобороны заявили, что Путин рассказал не обо всем новейшем оружии России.
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