Модернизированная "Мертвая рука" России напугала британских военных

"Существование "Мертвой руки" означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар", — отметил Блэр. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на ужасающую концепцию, система вносит большой вклад в снижение риска ядерной войны, пишет "Федеральное агентство новостей".

В то же время британский эксперт добавил, что, если "Периметр" станет уязвимым для киберпреступников, он станет серьезной угрозой для мировой безопасности, пишет Nation News.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором сообщил, что в российской армии появились новинки вооружения, против которых эффективной защиты у Соединенных Штатов нет, пишет ura.ru. В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о старте активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету — "Воевода". Путин также сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

В Минобороны заявили, что Путин рассказал не обо всем новейшем оружии России.