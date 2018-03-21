Трамп пожаловался Путину на новое оружие России и пугал тратами США на свою армию

Трамп заявил Путину, что его обеспокоили заявления президента РФ о разработках такого оружия, которое способно преодолевать оборону США.

При этом хозяин Белого дома с удовлетворением отметил, что приветствует "изменение в тональности" в вопросе снижения уровня гонки ядерных вооружений между Россией и США.

После этого Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что администрация США выделила 700 млрд долларов на модернизацию американских войск.

Напомним, что сенатор Маккейн заявил, что поздравление Трмпа Путину является оскорблением россиян.