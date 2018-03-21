Трамп пожаловался Путину на новое оружие России и пугал тратами США на свою армию

Во время звонка в Кремль 20 марта Дональдь Трамп не обошелся только дежурными поздравлениями Владимиру Путину в связи с избранием последнего. Как выяснили журналисты The New York Times, американский президент пожаловался российскому на то, что наша страна разрабатывает новое оружие, передает RT.
Трамп заявил Путину, что его обеспокоили заявления президента РФ о разработках такого оружия, которое способно преодолевать оборону США.
При этом хозяин Белого дома с удовлетворением отметил, что приветствует "изменение в тональности" в вопросе снижения уровня гонки ядерных вооружений между Россией и США.
После этого Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что администрация США выделила 700 млрд долларов на модернизацию американских войск.
Напомним, что сенатор Маккейн заявил, что поздравление Трмпа Путину является оскорблением россиян.
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