Трамп позвонил в Кремль, чтобы поздравить Путина с победой

Сегодня, 06:14.
Политика

20 марта после затянувшейся паузы президент США Дональд Трамп все-таки позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить с победой на выборах. Об этом сообщает сайт Кремля.

Встреча Владмира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Гамбург, 7 июля 2017 года.
Встреча Владмира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.

В состоявшейся по инициативе американской стороны беседе кроме поздравлений в адрес Путина прозвучали и обоюдные предложения о развитии практического взаимодействия на различных направлениях. В частности, стороны поговорили об обеспечении стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

Также Путин и Трамп подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Также президенты РФ и США поговорили об экономическом сотрудничестве, заявив о его активизации. Как отдельно подчеркнул сайт Кремля, в телефонной беседе затрагивалась сфера энергетики.

Не обошлось и без обсуждения сирийской и украинской проблем. Путин и Трамп высказались о необходимости достижения скорейших сдвигов в их урегулировании. Также затронули в разговоре напряженность в Корее. Оба президента высказали удовлетворенность от определенного снижения напряжения на этом полуострове.

Было условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Как заявили в Кремле, в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Напомним, что ранее 20 марта, пока еще не сообщалось о готовящемся звонке Трампа, официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял по поводу молчания американского президента следующее:

— Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации — там, где это нам интересно и необходимо. Второе: президент получает большое количество поздравлений. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по другим причинам. Ну и третье: утро вечера мудренее.

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