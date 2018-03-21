Трамп позвонил в Кремль, чтобы поздравить Путина с победой

В состоявшейся по инициативе американской стороны беседе кроме поздравлений в адрес Путина прозвучали и обоюдные предложения о развитии практического взаимодействия на различных направлениях. В частности, стороны поговорили об обеспечении стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

Также Путин и Трамп подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Также президенты РФ и США поговорили об экономическом сотрудничестве, заявив о его активизации. Как отдельно подчеркнул сайт Кремля, в телефонной беседе затрагивалась сфера энергетики.

Не обошлось и без обсуждения сирийской и украинской проблем. Путин и Трамп высказались о необходимости достижения скорейших сдвигов в их урегулировании. Также затронули в разговоре напряженность в Корее. Оба президента высказали удовлетворенность от определенного снижения напряжения на этом полуострове.

Было условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Как заявили в Кремле, в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Напомним, что ранее 20 марта, пока еще не сообщалось о готовящемся звонке Трампа, официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял по поводу молчания американского президента следующее: