Перед выборами за два часа эфира КВН Путина показали 37 раз

Президент РФ посетил игру 1/8 финала высшей лиги КВН. По подсчетам авторов анонимного Telegram-канала "Методичка", во время телевизионного эфира КВН за два часа Путина показали 37 раз. В конце передачи Путин по приглашению Маслякова поднялся на сцену и поблагодарил кавээнщиков за игру.

"Я его не пытал, доволен он или нет, — сказал Масляков о Путине. — Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и кавээнщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая".

В предвыборной кампании Путина президент КВН Александр Масляков был доверенным лицом Путина.

В конце ноября прошлого года антикоррупционная организация "Трансперенси интернешнл" рассказала об увольнении Маслякова с поста директора государственного унитарного предприятия (ГУП) "Московский молодежный центр "Планета КВН" из-за конфликта интересов. Позже пресс-служба КВН опровергла эту информацию, сообщив, что Масляков-старший уволился по личной инициативе.

В ноябре прошлого года Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.