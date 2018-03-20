Перед выборами за два часа эфира КВН Путина показали 37 раз

Президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что у российского лидера Владимира Путина "замечательное чувство юмора", сообщают РИА "Новости".
Президент РФ посетил игру 1/8 финала высшей лиги КВН. По подсчетам авторов анонимного Telegram-канала "Методичка", во время телевизионного эфира КВН за два часа Путина показали 37 раз. В конце передачи Путин по приглашению Маслякова поднялся на сцену и поблагодарил кавээнщиков за игру.
"Я его не пытал, доволен он или нет, — сказал Масляков о Путине. — Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и кавээнщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая".
В предвыборной кампании Путина президент КВН Александр Масляков был доверенным лицом Путина.
В конце ноября прошлого года антикоррупционная организация "Трансперенси интернешнл" рассказала об увольнении Маслякова с поста директора государственного унитарного предприятия (ГУП) "Московский молодежный центр "Планета КВН" из-за конфликта интересов. Позже пресс-служба КВН опровергла эту информацию, сообщив, что Масляков-старший уволился по личной инициативе.
В ноябре прошлого года Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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