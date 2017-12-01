Ведущего КВН Александра Маслякова заподозрили в коррупции и уволили

Из документа следует, что Масляков-старший нарушил закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", так как совмещал руководство молодежным центром с предпринимательской деятельностью и бизнесом. Помимо руководства "Планетой КВН" он остался учредителем Телевизионного творческого объединения "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК") и стал индивидуальным предпринимателем.

В 2014 году ГУП "Планета КВН" и ТТО "АМиК" создали совместное предприятие — ООО "Дом КВН", нарушив запрет на совмещение руководства ГУПом с частным бизнесом. Как говорится в материалах расследования, подобные нарушения широко распространены и приносят бюджету немалый урон.