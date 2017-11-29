Саудовский принц заплатил за свою свободу 1 млрд долларов

Еще три человека были отпущены на свободу после достижения "соглашения" с правительством.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств. В результате в казну страны удалось собрать около $100 млрд, пишет "Росбалт".

Между тем в сети появилось видео пятизвездочной "гостиницы-тюрьмы", где заточены саудовские принцы. Видео опубликовало издание BBC News. Всего в отеле находятся под арестом около 200 человек, проходящих по делу о масштабной коррупции.