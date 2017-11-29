В сети появилось видео пятизвездочной "гостиницы-тюрьмы", где заточены саудовские принцы

Одиннадцать заключенных под стражу принцев Саудовской Аравии и несколько крупнейших предпринимателей страны содержатся в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Риаде.
Видео опубликовало издание BBC News. Всего в отеле находятся под арестом около 200 человек, проходящих по делу о масштабной коррупции. Речь идет о злоупотреблениях на сумму около 100 миллиардов долларов.
Мера пресечения в виде ареста, как сообщает телеканал 360, была избрана Национальным антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии. Ведомство, которое возглавляет крон-принц Мохаммад бен-Салман, обладает правом арестовывать, расследовать, а также замораживать и отслеживать счета частных лиц, имеющие отношение к финансовым махинациям, пишет ura.ru.
По сообщению газеты The New York Times, персонал отеля Ritz Carlton в саудовской столице страны Эр-Рияде 5 ноября эвакуировали. Незадолго до арестов по указу короля Салмана ибн Абдул-Азиза был создан антикоррупционный комитет, который возглавил сын короля, принц Мухаммад бин Салман.
В рамках проводимой антикоррупционной операции власти Саудовской Аравии собираются арестовать и заморозить около 800 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.
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