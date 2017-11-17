Генерал ФСО получил 10 лет колонии за взятки

Знаменский гарнизонный военный суд на выезде в Сочинском гарнизонном суде приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева. Также он должен будет заплатить штраф в 150 млн рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Руслан Закалюжный.
Лопырева признали виновным в получении двух взяток на общую сумму около 6,3 млн рублей, а также в незаконном хранении патронов. Сам генерал не признал свою вину.
Суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и госнаград. При этом после вступления приговора в силу с имущества родственников Лопырева снимут обеспечительный арест. Ранее по делу были арестованы квартиры в Москве и Сочи, а также участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Mersedes Benz 2007 года выпуска и ее загородный дом площадью 32 кв. метра. Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева.
Лопырева был начальником ФСО по Северокавказскому федеральному округу. Генерала арестовали 26 ноября 2016 по подозрению в коррупции. По версии следствия, генерал получал взятки от коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Также у помощника Лопырева нашли 100 патронов от пистолета, которые принадлежали генералу.
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