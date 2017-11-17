А в лапах осётр: астраханский скульптор сваял Путина-медведя

По замыслу автора, скульптура — своего рода образ России в виде медведя, во главе которой находится Путин. Левой ногой медведь наступает на орла, крылья которого находятся за спиной скульптуры. Орел, по словам автора, это внешние враги России. В лапах медведь держит символ Астраханской области — осетра.

По словам Виктора Корпачева, рыба символизирует доброту и душевность Владимира Путина, который несколько лет назад выпускал в Волгу молодь осетра.

Скульптуру медведя астраханский умелец задумал лет шесть назад, тщательно все обдумывал, ждал вдохновения. Работа же над проектом заняла несколько месяцев. По словам Виктора, кованая скульптура — довольно сложный вид творчества из-за самого материала: железо надо постоянно разогревать. Свое творение скульптор намерен передать президенту РФ.

Виктор Корпачев отмечает, что художественной ковкой занимается с 2009 года. Даже несколько лет назад получил от региональной службы занятости субсидию на развитие собственного дела. Увлечение ковкой стало не только способом заработать, но и творческой отдушиной астраханского умельца.

Ранее на территории горнолыжного комплекса "Аджигардак" в Челябинской области установили бронзового Владимира Путина. Монумент изображает Путина, который держит в руках лыжи с рекламой горнолыжного комплекса. При этом на скульптуре есть государственный символ — двуглавый орел, на использование изображений которого во многих случаях надо получать специальное разрешение.