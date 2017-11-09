На "горнолыжке" уральского депутата установили бронзового Путина

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Скульптура Путина на "горнолыжке". Фото: adzhigardak.ru. Скульптура Путина на "горнолыжке". Фото: adzhigardak.ru.

О появлении бронзового Путина на Южном Урале рассказал коммерческий директор курорта, депутат Советского райсовета Челябинска Алексей Карелин. "Скульптура олицетворяет собой портрет здорового, спортивного и ведущего активный образ жизни человека, на которого можно и нужно равняться", — пояснил он.

Фото скульптуры опубликовано на сайте комплекса. Монумент изображает Путина, который держит в руках лыжи с рекламой горнолыжного комплекса. При этом на скульптуре есть государственный символ — двуглавый орел, на использование изображений которого во многих случаях надо получать специальное разрешение.

Официально монумент откроют значительно позже. "На ГЛК Аджигардак в знак благодарности за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни была установлена скульптура В.В. Путина. Официальное открытие — 25 ноября", — говорится в сообщении.