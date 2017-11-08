Стихи о Путине, за которые Кадыров вручил гаджет, "гуляют" в сети три года

Стихотворение о президенте РФ Владимире Путине, победившее в конкурсе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, как минимум три года ходит по интернету. Между тем чеченская школьница получила в награду за него iPhone X, пишет Юга.ру.
На то, что победившее в конкурсе стихотворение практически идентично строкам, которые тиражируются в сети уже несколько лет, обратили внимание пользователи соцсетей.
Однако из оригинала изъяты первые восемь строк:
"Стоит моя Россия гордо!
А как весь запад ликовал,
Когда амбал с пудовой мордой,
Как рубль, Россию пропивал.
В угаре беспробудной пьянки
Давал понять — мы все пропьем!
И потирали руки янки —
Еще немного и добьем".
Кроме того, в стихотворение, участвовавшее в конкурсе, не вошло начало девятой строки, в котором речь идет о невысоком росте российского президента ("Но невысокий, с ясным взглядом…"). Вместо них вставлены другие две строки, которые тоже взяты из интернета: "Можете разбрызгивать слюну, но это не изменит главной сути. Мне не стыдно за свою страну и за то, что президент наш — Путин". Они были доступны в сети как самостоятельное произведение на протяжении уже нескольких лет.
"Юга.ру" отмечает, что условия конкурса были сформулированы Кадыровым не совсем четко. В видеозаписи, размещенной в его аккаунте в Instagram, он говорит, что победителем станет тот, кто сочинит лучшее стихотворение. Однако в тексте, сопровождающем видео, речь идет уже о другом — iPhone X достанется тому, кто лучше всего прочитает стихотворение о Путине. При этом не уточняется, обязательно ли это стихотворение должно быть авторским, пишет znak.com.
Справка
Конкурс, призом в котором стал iPhone X, Рамзан Кадыров объявил ко Дню народного единства. Как рассказал глава Чечни, за сутки ему поступило более трех тысяч стихотворений, в том числе 1 тыс. 745 видеороликов, тысяча фотографий, четыре тысячи комментариев.
Факт
Победительницей конкурса стала третьеклассница из села Бено-Юрт Хеда Ибахиева.
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