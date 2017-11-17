Следователи начали проверку на "Алтаймясопроме" из-за забастовки рабочих

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что дано указание на организацию доследственной проверки. В ближайшее время следователи выяснят все обстоятельства задержки выплат, организуют прием людей, чьи права были нарушены.

Altapress.ru писал, что основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал, что на работе предприятия введение стадии банкротства не отразилось.