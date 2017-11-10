ВЭБ предъявил алтайскому предприятию иск на 10 миллиардов

Про данным "Интерфакса", основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. Ранее банк просил суд сделать паузу в ходе дела для, того, чтобы уточнить сумму претензий с учетом того, что часть средств предоставлялась в валюте.

Сейчас свинокомплекс "Алтаймясопром" Тальменского района находится в стадии наблюдения. Процедура введена с 18 сентября. Она будет действовать до середины февраля. Временным управляющим назначен Дмитрий Чертов из Кемерово, являющийся членом ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".

В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал altapress.ru, что на работе предприятия введения стадии банкротства не отразилось.

Игорь Тищенко,

директор свинокомплекса "Алтаймясопром":

В настоящий момент предприятие работает стабильно. Все технологические аспекты соблюдаются. Я могу заверить, что наш свинокомплекс соответствует всем европейским показателям.

Иск о банкротстве "Алтаймясопрома" подан летом 2017 года. Признать предприятие несостоятельным потребовала "Барнаульская сервисная компания", задолженность перед которой составляет 669 тыс рублей. Позже с аналогичным требованием в суд обратились "Внешэкономбанк", налоговая служба и ряд других компаний. На сегодняшний день список кредиторов свинокомплекса насчитывает более десятка организаций.

Между тем, еще пару месяцев назад собственники предприятия говорили о том, что переговоры с банком продолжаются. Один из учредителей "Алтаймясопрома" Валерий Шарнин сообщал "Коммерсанту", что через год они запустят вторую очередь комплекса, через два-три года начнут выплачивать проценты, через 5 лет - платить тело кредита. Объем дополнительных инвестиций, необходимых для завершения проекта, Шарнин оценил в 1,8 млрд рублей.

Сам же ВЭБ идти навстречу явно не намерен. Вслед за "Алтаймясопромом" банк начал банкротить "Анжерский НПЗ", учредитель которого является Brinson Investments Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В свое время эта структура была аффилирована с управляющей компанией "Кем-ойл", выступавшей главным инвестором "Алтаймясопрома". Сейчас собственники свинокомплекса Александр Юган, Валерий Шарнин и Борис Панов вступают в качестве третьих лиц по делу о банкротстве "Анжерского НПЗ". В свое время они были поручителями по кредитам, выданным нефтеперерабатывающему заводу ВЭБом на сумму 1,7 млрд рублей и 3,7 млн долларов.