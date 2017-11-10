ВЭБ предъявил алтайскому предприятию иск на 10 миллиардов

Внешэкономбанк уточнил сумму иска к предприятию "Алтаймясопром" и вошел в реестр кредиторов с претензией в размере 9,7 млрд рублей. Заседание Арбитражного суда по этому вопросу состоялось 8 ноября. Требования банка были удовлетворены в полном объеме, сообщил "Интерфакс". Ранее местные власти и сами собственники не раз говорили об успешных переговорах о реструктуризации задолженности "Алтаймясопрома" и дофинансировании этого проекта. Судя по всему этоve не суждено сбыться. Мало того, ВЭБ предъявил еще один банкротный иск к предприятию "Анжерский НПЗ". Поручителями по миллиардным кредитам здесь выступали учредители алтайского свинокомплекса.
Про данным "Интерфакса", основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. Ранее банк просил суд сделать паузу в ходе дела для, того, чтобы уточнить сумму претензий с учетом того, что часть средств предоставлялась в валюте.
Сейчас свинокомплекс "Алтаймясопром" Тальменского района находится в стадии наблюдения. Процедура введена с 18 сентября. Она будет действовать до середины февраля. Временным управляющим назначен Дмитрий Чертов из Кемерово, являющийся членом ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".
В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал altapress.ru, что на работе предприятия введения стадии банкротства не отразилось.
Игорь Тищенко,
директор свинокомплекса "Алтаймясопром":
В настоящий момент предприятие работает стабильно. Все технологические аспекты соблюдаются. Я могу заверить, что наш свинокомплекс соответствует всем европейским показателям.
Иск о банкротстве "Алтаймясопрома" подан летом 2017 года. Признать предприятие несостоятельным потребовала "Барнаульская сервисная компания", задолженность перед которой составляет 669 тыс рублей. Позже с аналогичным требованием в суд обратились "Внешэкономбанк", налоговая служба и ряд других компаний. На сегодняшний день список кредиторов свинокомплекса насчитывает более десятка организаций.
Между тем, еще пару месяцев назад собственники предприятия говорили о том, что переговоры с банком продолжаются. Один из учредителей "Алтаймясопрома" Валерий Шарнин сообщал "Коммерсанту", что через год они запустят вторую очередь комплекса, через два-три года начнут выплачивать проценты, через 5 лет - платить тело кредита. Объем дополнительных инвестиций, необходимых для завершения проекта, Шарнин оценил в 1,8 млрд рублей.
Сам же ВЭБ идти навстречу явно не намерен. Вслед за "Алтаймясопромом" банк начал банкротить "Анжерский НПЗ", учредитель которого является Brinson Investments Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В свое время эта структура была аффилирована с управляющей компанией "Кем-ойл", выступавшей главным инвестором "Алтаймясопрома". Сейчас собственники свинокомплекса Александр Юган, Валерий Шарнин и Борис Панов вступают в качестве третьих лиц по делу о банкротстве "Анжерского НПЗ". В свое время они были поручителями по кредитам, выданным нефтеперерабатывающему заводу ВЭБом на сумму 1,7 млрд рублей и 3,7 млн долларов.
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