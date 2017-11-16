Сотрудники свинокомплекса "Алтаймясопром" объявили забастовку из-за задержки зарплаты

За две недели до начала забастовки рабочие написали руководству письменное уведомление, что с 16 ноября не буду выполнять свои обязанности. Однако ответа они не получили. Сотрудники считают, что им не платят из-за сложного финансового положения на предприятии.

Altapress.ru писал, что основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал, что на работе предприятия введение стадии банкротства не отразилось.