Сотрудники свинокомплекса "Алтаймясопром" объявили забастовку из-за задержки зарплаты

Работники предприятия "Алтаймясопром" в в селе Лушниково в Тальменском районе объявили забастовку и не вышли на работу, сообщают "Вести-Алтай". Сотрудники рассказали, что им не платят зарплату уже три месяца.
За две недели до начала забастовки рабочие написали руководству письменное уведомление, что с 16 ноября не буду выполнять свои обязанности. Однако ответа они не получили. Сотрудники считают, что им не платят из-за сложного финансового положения на предприятии.
Altapress.ru писал, что основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал, что на работе предприятия введение стадии банкротства не отразилось.
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