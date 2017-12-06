Масляков-младший потребовал убрать слово "КВН" из названия документального фильма о клубе

В официальном письме директору сети кинотеатров "Каро фильм менеджмент" Масляков обосновал свою просьбу тем, что КВН — это товарный знак, который "является интеллектуальной собственностью", а его использование в названии фильма "может ущемить интересы" правообладателя, сообщает "Дождь". Показ ленты состоится 9 декабря в столичном кинотеатре "Октябрь".

На сайте фестиваля сказано, что фильм Инны Ткаченко посвящена основателям КВН — Сергею Муратову, Альберту Аксельроду и Михаилу Яковлеву. Документальная лента о 1961–1982 годах представлена в жанре кинохроники и интервью, пишет znak.com.

Президент фестиваля Виталий Манский рассказал "Медузе" о фильмах, участвующих в конкурсной программе, в частности, о "КВН: свидетельство о рождении".

Виталий Манский,

режиссер-документалист:

— "КВН: свидетельство о рождении", она, как мне думается, обречена на зрительский интерес; в ней рассказывается история самой популярной программы российского телевидения и самого большого долгожителя на всем телевизионном пространстве мира — программы КВН. Так случилось, что мне повезло быть очень близко знакомым с Сергеем Муратовым, одним из трех реальных родителей этой программы. В фильме рассказывается истинная история рождения, смерти, а потом — возрождения уже в несколько ином виде этой передачи. Но по большому счету, это, конечно, рассказ о жизни советского общества, о двух оттепелях (КВН зарождался в оттепель 60-х, возрождался в оттепель 80-х), которые в итоге разбились о скалы советской и постсоветской реальности. Это очень любопытная картина, которая не только дает зрителям возможность насладиться увиденным, но еще и оказывается очень познавательной. КВН в данном случае — это не просто передача, это способ жизни людей, оптимистов, которые верили, что в России когда-то будет нормальное, светлое, открытое, свободное, цивилизованное общество. КВН — это образ наших надежд и их краха.

После заявления Маслякова-младшего фильм будет называться "Свидетельство о рождении".

Факт

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 6 декабря начнется фестиваль документального кино "Артдокфест".

Справка

30 ноября антикоррупционная организация "Трансперенси интернешнл" заявила, что добилась увольнения Александра Маслякова-старшего с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" из-за конфликта интересов. В расследовании, опубликованном организацией, говорилось, что в 2011 году президент России Владимир Путин подарил Маслякову и клубу КВН на 50-летие творческой деятельности здание кинотеатра "Гавана", которое позже было передано в собственность ТТО "Александр Масляков и компания" (АМиК), учредителем которого является Масляков, одновременно занимая должность директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН".

По словам экспертов, следуя пункту 2 статьи 21 закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", запрещается совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом.

Кроме этого, после дорогостоящей реконструкции за бюджетный счет "Гавану" передали ГУП "Планета КВН". Антикоррупционная организация также утверждала, что правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года после прокурорского реагирования. Хотя в пресс-службе КВН после публикации расследования заявили, что Александр Масляков-старший уволился по личной инициативе.