В КВН рассказали об увольнении Александра Маслякова

Ранее сообщалось, что Александра Маслякова уволили с поста руководителя госпредприятия "Планета КВН" из-за подозрения в коррупции с бюджетными средствами. Однако в пресс-службе союза отвергли утверждение представителей антикоррупционной организации Transparency International.

"Слух же о причастности Маслякова к коррупционной деятельности распространила организация Transparency International, которая неправильно интерпретировала ответ от прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН, решив, что уход знаменитого телеведущего связан с их расследованиями", — сообщается на сайте союза

Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована Масляковым в начале 2017 года из-за необходимости приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства, пишет ТАСС.

По словам представителей союза, процесс затянулся из-за "некоторых бюрократических моментов".

Ранее организация Transparency International опубликовала данные, согласно которым Масляков, будучи директором "Планеты КВН", передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" ("АМиК"), учредителем которого он является, кинотеатр "Гавана". По инициативе Transparency International в мае 2017 года прокуратура провела проверку и сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Далее Transparency оспорила ответ столичной прокуратуры в Генпрокуратуре РФ, после чего правительство Москвы якобы уволило Маслякова с должности директора ГУП.

Однако представители президента Международного союза КВН сообщили, что на момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, и по результатам проверки "никакие меры реагирования не принимались".

Увольнение Маслякова прокомментировали актер и член жюри КВН. "Я могу сказать, что человек, создавший империю, на мой взгляд, вправе позволять себе на высоких постах кое-какие вольности. Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдёт из кадра, КВН будет продолжать жить", — считает актер Дмитрий Нагиев RT.

По словам Валдиса Пельша, Масляков останется ведущим КВН. "Думаю, что Александр Васильевич будет стоять по-прежнему у руля, но сложит с себя какие-то формальные полномочия", — сказал член жюри.

Сейчас "Дом КВН" возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.