Трамп не собирался поздравлять Путина с победой на президентских выборах

Никакого телефонного разговора Трампа с Путиным в связи с выборами в России в расписании американского президента нет.



"Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы в случаях, когда это соответствует нашим интересам", — цитирует Reuters Гидли.

"Мы не удивлены результатом", — добавил он, говоря о выборах президента России.

Напомним, в ноябре 2016 года, сразу после оглашения результатов выборов в США, президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

В своей телеграмме Владимир Путин "выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", пишет РИА Новости.

Российский президент пожелал республиканцу успехов в столь ответственной деятельности во главе Соединенных Штатов.

Пресс-служба Кремля сообщает, какие главы иностранных государств поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.