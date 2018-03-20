Трамп не собирался поздравлять Путина с победой на президентских выборах

Белый дом не стал 19 марта поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, потому что она не стала неожиданностью для администрации Дональда Трампа, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, пишет РБК.
Никакого телефонного разговора Трампа с Путиным в связи с выборами в России в расписании американского президента нет.
"Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы в случаях, когда это соответствует нашим интересам", — цитирует Reuters Гидли.
"Мы не удивлены результатом", — добавил он, говоря о выборах президента России.
Напомним, в ноябре 2016 года, сразу после оглашения результатов выборов в США, президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
В своей телеграмме Владимир Путин "выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", пишет РИА Новости.
Российский президент пожелал республиканцу успехов в столь ответственной деятельности во главе Соединенных Штатов.
Пресс-служба Кремля сообщает, какие главы иностранных государств поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.
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