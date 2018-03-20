"Скучали по мне?": на здании МИД Великобритании появилась проекция с улыбающимся Путиным

На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью "Miss Me?" ("Скучали?"), сообщает RT.
Вероятно, используя эту фразу, авторы — явно не без чувства юмора — намекали на фрагмент из культового британского сериала "Шерлок", в котором ее произносит профессор Мориарти, пишут vesti.ru.
Сообщается, что акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Так они призывают всех уважать выбор народа России.
Напомним, по результатам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов. За него проголосовали свыше 56 миллионов человек. Это рекордный результат не только лично для Путина, который избирался на пост президента в четвертый раз, но и в истории президентских выборов в России.
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