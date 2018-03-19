Путин встретится с другими баллотировавшимися кандидатами

Президент РФ Владимир Путин 19 марта встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ. Глава государства намерен поддерживать с ними диалог, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента РФ. Вы знаете, он это делал и в 2012 году, и такая же встреча состоится сегодня. Тем более он только вчера, общаясь с прессой, говорил, что имеет в виду такую встречу провести", — сказал Песков.
По словам Пескова, дать дальнейшую оценку и применение потенциала других кандидатов на выборах является прерогативой избранного президента РФ.
"Что касается потенциала кандидатов, не могу вам ответить на этот вопрос. Вы знаете, что это целиком и полностью прерогатива президента России, избранного президента. По крайней мере диалог с ними он намерен поддерживать и вот, в частности, сегодня будет его встреча, о которой я упоминал", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают потенциал других кандидатов на выборах и будет ли он в дальнейшем использован в работе.
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