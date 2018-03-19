Лидер ЛДПР предрек россиянам правящего пожизненного лидера

"Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов — человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля", – поделился Жириновский своим видением будущего с "Интерфаксом".

Владимир Путин, выступая в ночь на 19 марта в своем общественном штабе, заявил, что пока он не планирует проводить новую конституционную реформу, которая может изменить распределение властных полномочий в стране. По действующей Конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд, пишут "Ведомости".

Также Путин счел "немного смешным" предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 году. "То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?" — сказал он.