Пентагон признался, что армия США бессильна против российского гиперзвукового оружия

Генерал напугал этими словами американских сенаторов, выступая перед ними на заседании комитета по вооруженным силам.

Джон Хайтен,

генерал:

— В Вашингтоне видели, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности. У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас.

Как сказал военный, единственной защитой США является лишь "угроза ядерного возмездия".