Пентагон признался, что армия США бессильна против российского гиперзвукового оружия

У США нет никакой защиты против российского и китайского гиперзвуковых оружий. Это заявление председателя стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтена цитирует RT.
Генерал напугал этими словами американских сенаторов, выступая перед ними на заседании комитета по вооруженным силам.
Джон Хайтен,
генерал:
— В Вашингтоне видели, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности. У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас.
Как сказал военный, единственной защитой США является лишь "угроза ядерного возмездия".
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