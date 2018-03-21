То, как Трамп поздравил Путина с победой, в Америке назвали оскорблением россиян

— Американский президент не может руководить свободным миром, поздравляя диктаторов с победой в постановочных выборах.

Поступив таким образом с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее их страны, включая бесчисленных российских патриотов, которые так сильно рискуют, чтобы протестовать и противостоять режиму Путина.