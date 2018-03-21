То, как Трамп поздравил Путина с победой, в Америке назвали оскорблением россиян

20 марта после некоторой задержки президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой в президентской гонке. Американский сенатор Джон Маккейн у себя в Twitter назвал это поздравление оскорблением для российского народа.
Джон Маккейн,
сенатор США:
— Американский президент не может руководить свободным миром, поздравляя диктаторов с победой в постановочных выборах.
Поступив таким образом с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее их страны, включая бесчисленных российских патриотов, которые так сильно рискуют, чтобы протестовать и противостоять режиму Путина.
Напомним, что Трамп позвонил в Кремль вечером 20 марта. Президенты России и США поговорили о международных делах, а также об экономическом сотрудничестве наших двух государств. В частности, были затронуты вопросы энергетики.
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