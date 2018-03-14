Трамп грозится создать космические войска

В США может появиться новый род войск — космические. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на выступлении в Калифорнии, пишет РИА "Новости".
Представители Пентагона и ВВС раньше выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен. Сейчас эта позиция будет пересмотрена.
"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", — сказал Трамп.
Он сказал, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — подчеркнул президент США.
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