Трамп грозится создать космические войска

Представители Пентагона и ВВС раньше выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен. Сейчас эта позиция будет пересмотрена.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", — сказал Трамп.

Он сказал, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — подчеркнул президент США.