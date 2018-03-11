У Путина есть компромат на Трампа, заявила бравшая интервью у президента России американка

Сегодня, 15:55.
Политика

У Владимира Путина есть некая информация о Дональде Трампе, которую президент США не хотел бы предавать огласке. Об этом заявила корреспондент телеканала NBC Мегил Келли, бравшая в начале марта интервью у главы России.

Мегин Келли.
Мегин Келли. Фото: kremlin.ru.

Мегин Келли,
журналистка NBC:

— Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на американское издание The Hill, Мегин Келли не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.

Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли.
Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли.

Журналитска также рассказала, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана современной деятельностью американского президента.

Мегин Келли,
журналистка NBC:

— Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США.

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