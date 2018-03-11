У Путина есть компромат на Трампа, заявила бравшая интервью у президента России американка

Мегин Келли,

журналистка NBC:

— Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на американское издание The Hill, Мегин Келли не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.

Журналитска также рассказала, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана современной деятельностью американского президента.

Мегин Келли,

журналистка NBC: