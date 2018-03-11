У Путина есть компромат на Трампа, заявила бравшая интервью у президента России американка

У Владимира Путина есть некая информация о Дональде Трампе, которую президент США не хотел бы предавать огласке. Об этом заявила корреспондент телеканала NBC Мегил Келли, бравшая в начале марта интервью у главы России.
Мегин Келли,
журналистка NBC:
— Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа.
Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на американское издание The Hill, Мегин Келли не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.
Журналитска также рассказала, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана современной деятельностью американского президента.
Мегин Келли,
журналистка NBC:
— Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США.
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